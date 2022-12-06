У Запоріжжі чути звуки вибухів: що відомо

У Запоріжжі сьогодні увечері, 6 грудня, пролунали гучні вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запоріжжя.Інфо.
Моніторингові повідомляють, що в обласному центрі відпрацювали українські сили ППО щодо неназваних повітряних цілей. Повідомляється як мінімум про два гучні вибухи.
За попередньою інформацією, протиповітряна оборона "відпрацювала" успішно. Більше подробиць буде повідомлено пізніше.
Нагадаємо, що окупанти в ніч проти 6 грудня завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.
Також раніше повідомлялося, щоу Запоріжжі вночі 6 грудня пролунали вибухи. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.
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