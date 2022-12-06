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Окупанти вночі обстріляли ракетами Запоріжжя: в ОВА розповіли про наслідки

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Запоріжжя, Вівторок 06 грудня 2022 05:57
Окупанти вночі обстріляли ракетами Запоріжжя: в ОВА розповіли про наслідки Фото: Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 6 грудня завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Одна з ракет потрапила по територію Степнянськоі територіальної громади. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки", - зазначив посадовець.

Старух вказав, що, за попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки жертв і постраждалих - немає.

"Ворог заплатить! Зруйноване відбудуємо! Головне бережіть себе та своїх рідних", - додав глава ОВА.

Окупанти вночі обстріляли ракетами Запоріжжя / (t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, у Запоріжжі вночі 6 грудня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

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