Окупанти вночі обстріляли ракетами Запоріжжя: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти в ніч на 6 грудня завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Одна з ракет потрапила по територію Степнянськоі територіальної громади. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки", - зазначив посадовець. Старух вказав, що, за попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки жертв і постраждалих - немає. "Ворог заплатить! Зруйноване відбудуємо! Головне бережіть себе та своїх рідних", - додав глава ОВА. Окупанти вночі обстріляли ракетами Запоріжжя / (t.me/starukhofficial)