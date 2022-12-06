RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожье слышны звуки взрывов: что известно

Фото: в Запорожье слышны звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Запорожье сегодня вечером, 6 декабря, прозвучали громкие взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запоріжжя.Інфо.

Мониторинговые сообщают, что в областном центре отработали украинские силы ПВО по неназванным воздушным целям. Сообщается как минимум о двух громких взрывах.

По предварительной информации, противовоздушная оборона "отработала" успешно. Больше подробностей будет сообщено позже.

Напомним, что оккупанты в ночь на 6 декабря нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате атаки врага никто не пострадал.

Также ранее сообщалось, что в Запорожье ночью 6 декабря прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеПВОВторжение России в Украину