В Запорожье слышны звуки взрывов

Сегодня, 11 марта, в Запорожье слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные сообщают, что в городе прогремели два взрыва. Сразу после этого в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Между тем, в Запорожской ОВА призвали жителей находиться в безопасных местах.

"Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь" - говорится в сообщении.

Обновлено в 16:10

По данным Запорожской ОВА, сегодня оккупанты направили российские снаряды, по предварительной информации С-300, в объект жизнеобеспечения областного центра, в котором проживают несколько тысяч мирных граждан, среди них большое количество людей, которые вынуждены были покинуть свои дома и убегать от российской оккупации.

"В настоящее время привлечены все соответствующие службы", - сообщили в администрации.

Обновлено в 16:20

Исполняющий обязанности мэра города Анатолий Куртев рассказал, что в результате обстрела разгорелся пожар в одном из районов Запорожья.

Напомним, вчера войска РФ обстреляли Запорожье. В результате атаки были повреждены школы, а часть города осталась без света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.