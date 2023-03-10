Війська РФ обстріляли Запоріжжя: пошкоджено школи, частина міста залишилася без світла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"В результаті прильотів постраждали об'єкти критичної інфраструктури. Виникла пожежа. За попередньою інформацією, пошкодження отримали два навчальні заклади. У будівлях вилетіли вікна", - заявив Куртєв.

За його словами, після обстрілу знеструмлено близько 20 тисяч абонентів. Як наслідок, у деяких районах не було опалення та водопостачання.

Він також наголосив, що всі відповідні служби вже розпочали усунення проблем. Подання електроенергії, тепла та води у Запоріжжі вже частково відновлено. Відновлювальні роботи продовжуються.