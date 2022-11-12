У Запоріжжі чути звуки вибухів

У Запоріжжі сьогодні вдень, 12 листопада, було чути кілька вибухів. В обласному центрі оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Адміністрація міста закликає з метою безпеки до закінчення повітряної тривоги не залишати укриття. Про причини та наслідки вибухів поки не повідомляється.
Раніше повідомлялося, що вранці у вівторок, 8 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району.
Як повідомлялося, вдень раніше, 7 листопада, російські окупанти обстріляли село Кустове Запорізького району. За добу Росія здійснила 52 обстріли регіону, одна людина загинула.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.