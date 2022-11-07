Понад 50 обстрілів за добу. З ранку окупанти обстрілюють Запорізьку область, є жертва

З 7 ранку понеділка, 7 листопада, російські окупанти почали обстрілювати с. Кущове Запорізького району. За добу Росія здійснила 52 обстріли регіону, одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Росіяни воювали з будинком культури, складськими приміщеннями фермерів та приватними будинками. Армія безпринципних нелюдей", - написав він.

Крім того, за його словами, протягом минулої доби вони не зупинялися і тероризували все ту ж Запорізьку область.

"Було зафіксовано 52 обстріли. 1 людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким, - додав він. - Терористи також зруйнували 16 об'єктів цивільної інфраструктури".