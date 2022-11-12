В Запорожье слышны звуки взрывов

В Запорожье сегодня днем, 12 ноября, было слышно несколько взрывов. В областном центре объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Администрация города призывает в целях безопасности до окончания воздушной тревоги не покидать укрытия. О причинах и последствиях взрывов пока не сообщается.
По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, причиной взрывов стала успешная работа украинских сил ПВО.
"Пожалуйста, будьте осторожны, ведь на улицах одного из районов города есть обломки. Не трогайте подозрительные и неизвестные вам предметы", - отметил он.
Ранее сообщалось, что утром во вторник, 8 ноября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району.
Как сообщалось, днем ранее, 7 ноября, российские оккупанты обстреляли село Кустовое Запорожского района. За сутки Россия произвела 52 обстрела региона, один человек погиб.
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