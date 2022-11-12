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В Запорожье слышны звуки взрывов

Фото: в Запорожье слышны звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Запорожье сегодня днем, 12 ноября, было слышно несколько взрывов. В областном центре объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Администрация города призывает в целях безопасности до окончания воздушной тревоги не покидать укрытия. О причинах и последствиях взрывов пока не сообщается.

Обновлено (17:13)

По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, причиной взрывов стала успешная работа украинских сил ПВО.

"Пожалуйста, будьте осторожны, ведь на улицах одного из районов города есть обломки. Не трогайте подозрительные и неизвестные вам предметы", - отметил он.

Ранее сообщалось, что утром во вторник, 8 ноября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району.

Как сообщалось, днем ​​ранее, 7 ноября, российские оккупанты обстреляли село Кустовое Запорожского района. За сутки Россия произвела 52 обстрела региона, один человек погиб.

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ЗапорожьеВзрывВторжение России в Украинувоздушная тревога