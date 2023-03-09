UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Запоріжжі чути вибухи. Україною шириться повітряна тривога

Фото: у Запоріжжі чути вибухи (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Ввечері четверга, 9 березня, у місті Запоріжжя чути гучні вибухи. У місті та області оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Запорізької ОВА та карту повітряних тривог.

Жителів Запоріжжя та області попросили зберігати спокій та знаходитись в укриттях. Окрім цього повідомляється про повторні вибухи у місті.

"Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні сили України - наголосили в ОВА.

За даними очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма існує загроза ракетного удару росіянами по території України.

Фото: скріншот (t.me/mykolaivskaODA)

Окрім цього по Україні шириться повітряна тривога. Станом на 20:05 попередження оголошено в у дев'яти областях та Криму.

Окрім цього жителі Харкова також повідомили про сигнал тривоги у місті. Однак офіційно там тривогу не оголошено. О 20:15 повітряну тривогу оголосили у Харкові та області.

О 20:20 повітряну тривогу оголосили у Донецікій області.

Зауважимо, офіційної інформації про те, чому оголошено сигнал повітряної тривоги наразі немає.

Фото: повітряна тривога в Україні (https://alerts.in.ua)

Нагадаємо, що російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Запорізькій області. Ворог випустив п'ять ракет.

Раніше повідомлялось, що під час ракетної атаки росіян під обстрілом опинилися енергетичні об’єкти у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВибухВійна Росії проти України