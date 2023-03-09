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В Запорожье слышны взрывы. По Украине ширится воздушная тревога

Фото: в Запорожье слышны взрывы (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вечером четверга, 9 марта, в городе Запорожье слышны громкие взрывы. В городе и области объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА и карту воздушных тревог.

Жители Запорожья и области попросили сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.
Кроме того, сообщается о повторных взрывах в городе.

"Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины", - отметили в ОВА.

Кроме этого, по Украине распространяется воздушная тревога. По состоянию на 20:05 предупреждение объявлено в девяти областях и Крыму.

Кроме этого, жители Харькова также сообщили о сигнале тревоги в городе. Однако официально там тревога не объявлена. В 20.15 воздушную тревогу объявили в Харькове и области.

В 20:20 воздушную тревогу объявили в Донецкой области.

Заметим, официальной информации о том, почему объявлен сигнал воздушной тревоги пока нет.

Фото: воздушная тревога в Украине (https://alerts.in.ua)

Напомним, что российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожской области. Враг выпустил пять ракет.

Ранее сообщалось, что в ходе ракетной атаки россиян под обстрелом оказались энергетические объекты в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

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