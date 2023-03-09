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У Запоріжжі чути вибухи. Україною шириться повітряна тривога

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Запоріжжя, Четвер 09 березня 2023 20:09
У Запоріжжі чути вибухи. Україною шириться повітряна тривога Фото: у Запоріжжі чути вибухи (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Ввечері четверга, 9 березня, у місті Запоріжжя чути гучні вибухи. У місті та області оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Запорізької ОВА та карту повітряних тривог.

Жителів Запоріжжя та області попросили зберігати спокій та знаходитись в укриттях. Окрім цього повідомляється про повторні вибухи у місті.

"Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні сили України - наголосили в ОВА.

За даними очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма існує загроза ракетного удару росіянами по території України.

У Запоріжжі чути вибухи. Україною шириться повітряна тривогаФото: скріншот (t.me/mykolaivskaODA)

Окрім цього по Україні шириться повітряна тривога. Станом на 20:05 попередження оголошено в у дев'яти областях та Криму.

Окрім цього жителі Харкова також повідомили про сигнал тривоги у місті. Однак офіційно там тривогу не оголошено. О 20:15 повітряну тривогу оголосили у Харкові та області.

О 20:20 повітряну тривогу оголосили у Донецікій області.

Зауважимо, офіційної інформації про те, чому оголошено сигнал повітряної тривоги наразі немає.

У Запоріжжі чути вибухи. Україною шириться повітряна тривогаФото: повітряна тривога в Україні (https://alerts.in.ua)

Нагадаємо, що російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Запорізькій області. Ворог випустив п'ять ракет.

Раніше повідомлялось, що під час ракетної атаки росіян під обстрілом опинилися енергетичні об’єкти у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

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Запоріжжя Вибух Війна Росії проти України
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