У Запоріжжі чути вибухи. Україною шириться повітряна тривога
Ввечері четверга, 9 березня, у місті Запоріжжя чути гучні вибухи. У місті та області оголошено сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Запорізької ОВА та карту повітряних тривог.
Жителів Запоріжжя та області попросили зберігати спокій та знаходитись в укриттях. Окрім цього повідомляється про повторні вибухи у місті.
"Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні сили України - наголосили в ОВА.
За даними очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма існує загроза ракетного удару росіянами по території України.
Фото: скріншот (t.me/mykolaivskaODA)
Окрім цього по Україні шириться повітряна тривога. Станом на 20:05 попередження оголошено в у дев'яти областях та Криму.
Окрім цього жителі Харкова також повідомили про сигнал тривоги у місті. Однак офіційно там тривогу не оголошено. О 20:15 повітряну тривогу оголосили у Харкові та області.
О 20:20 повітряну тривогу оголосили у Донецікій області.
Зауважимо, офіційної інформації про те, чому оголошено сигнал повітряної тривоги наразі немає.
Фото: повітряна тривога в Україні (https://alerts.in.ua)
Нагадаємо, що російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Запорізькій області. Ворог випустив п'ять ракет.
Раніше повідомлялось, що під час ракетної атаки росіян під обстрілом опинилися енергетичні об’єкти у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.
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