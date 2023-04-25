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У Запоріжжі чули вибухи та звуки дронів. Містян просять перебувати в укриттях

Фото: в Запоріжжі чули звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У вівторок, 25 квітня, в Запоріжжі пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Tеlegram-канали.

Згідно до повідомлень, містяни чують звуки прольоту дронів типу Shahed.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко закликає всіх перебувати в укриттях.

"Перебувайте у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги"! Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України", - написав він.

Нагадаємо, що сьогодні було "гучно" біля тимчасово захопленого Бердянська Запорізької області.

Також вибухи лунали в тимчасово окупованому Токмаку.

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ЗапоріжжяВибух