В Запорожье слышали взрывы и звуки дронов. Жителей города просят находиться в укрытиях

Во вторник, 25 апреля, в Запорожье раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Согласно сообщениям, горожане слышат звуки пролета дронов типа Shahed.
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призывает всех находиться в укрытиях.
"Находитесь в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"! Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", - написал он.
Напомним, что сегодня было "громко" возле временно захваченного Бердянска Запорожской области.
Такжевзрывы раздавались во временно оккупированном Токмаке.
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