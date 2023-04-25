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В Запорожье слышали взрывы и звуки дронов. Жителей города просят находиться в укрытиях

Фото: в Запорожье слышали звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во вторник, 25 апреля, в Запорожье раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Согласно сообщениям, горожане слышат звуки пролета дронов типа Shahed.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко призывает всех находиться в укрытиях.

"Находитесь в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"! Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", - написал он.

Напомним, что сегодня было "громко" возле временно захваченного Бердянска Запорожской области.

Такжевзрывы раздавались во временно оккупированном Токмаке.

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ЗапорожьеВзрыв