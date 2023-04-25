Під Бердянськом трапився гучний вибух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, жителі повідомляють про гучний вибух в районі села Азовське поруч з Бердянськом.

"На Азовському узбережжі окупантам не до відпочинку", - констатує він.

Як повідомлялося, раніше Федоров розповів, що у вівторок, 25 квітня, у тимчасово захопленому російськими окупантами Токмаку Запорізької області лунають вибухи. Місцеві жителі нарахували 12 "прильотів". "Бавовни" вже підтвердили й самі окупанти.

Нагадаємо, у Херсоні 25 квітня пролунали вибухи. Їх за сьогодні місцеві жителі чують вже не вперше.