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Під Бердянськом трапився гучний вибух

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Запоріжжя, Вівторок 25 квітня 2023 14:52
Під Бердянськом трапився гучний вибух Фото: гучний вибух стався в районі села Азовське біля Бердянська 25 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 25 квітня "гучно" біля тимчасово захопленого Бердянська Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, жителі повідомляють про гучний вибух в районі села Азовське поруч з Бердянськом.

"На Азовському узбережжі окупантам не до відпочинку", - констатує він.

Під Бердянськом трапився гучний вибух

Як повідомлялося, раніше Федоров розповів, що у вівторок, 25 квітня, у тимчасово захопленому російськими окупантами Токмаку Запорізької області лунають вибухи. Місцеві жителі нарахували 12 "прильотів". "Бавовни" вже підтвердили й самі окупанти.

Нагадаємо, у Херсоні 25 квітня пролунали вибухи. Їх за сьогодні місцеві жителі чують вже не вперше.

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Бердянськ вибухи Запорожская область
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