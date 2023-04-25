У тимчасово захопленому Токмаку лунають вибухи
У вівторок, 25 квітня, у тимчасово захопленому російськими окупантами Токмаку Запорізької області лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"Місцеві жителі Токмака повідомляють про гучну прожарку русні. Чекаємо на подробиці від Генштабу", - розповів він.
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, відомо про 12 "прильотів". Крім того, за даними "Бердянськ Сьогодні", окупанти підтвердили роботу артилерії ЗСУ у районі населених пунктів Велика Знам’янка та Токмак, заявивши нібито про "обстріли" цивільних.
Як повідомлялось, російські військові продовжують мінувати поля та ґрунтові дороги в районі окупованої частини Мелітопольського району Запорізької області.
Нагадаємо, раніше у неділю, 9 квітня, сталося кілька вибухів біля тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. Відомо про 6 "бавовни".
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