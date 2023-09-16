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У Запоріжжі через ворожий безпілотник почалась масштабна пожежа

Субота 16 вересня 2023 19:24
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У Запоріжжі через ворожий безпілотник почалась масштабна пожежа Фото: у Запоріжжі через ворожий безпілотник почалась масштабна пожежа (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 16 вересня, в одному з районі міста Запоріжжя почалась масштабна пожежа. Ймовірна причина - ворожий безпілотник.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у воєму Telegram-каналі написав глава Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За попередніми даними, причиною займання міг стати ворожий безпілотник невизначеного типу.

Малашко додав, що інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, українські воїни, протягом минулої доби, 15 вересня, ліквідували ще 350 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія втратила близько 271 790 одиниць особового складу.

Тим часом прикордонники зафіксували на відео знищення вантажівки з терористами в Харківській області

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