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Прикордонники знищили вантажівку з окупантами в Харківській області (відео)

Харківська область, П'ятниця 15 вересня 2023 18:21
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Прикордонники знищили вантажівку з окупантами в Харківській області (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили вантажівку з окупантами в Харківській області та знищили її. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Бійці "Сталевого кордону" знищили ворожу військову вантажівку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулось у Харківській області.

"Втрати окупантів уточнюються", - додали у ДПСУ.

Сили оборони України знищують ворога

На Таврійському напрямку, протягом минулої доби, українські військові здійснили 1119 вогневих завдань. Знищили 25 одиниць ворожої техніки.

Також українські військові за допомогою вітчизняного дрона-камікадзе знищили російський танк Т-72 вартістю 3 млн доларів на Запорізькому напрямку.

Загалом втрати Росії у війні проти України вже перевищили 271 тисячу солдатів.

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