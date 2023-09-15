Прикордонники знищили вантажівку з окупантами в Харківській області (відео)

Сили оборони України виявили вантажівку з окупантами в Харківській області та знищили її. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Бійці "Сталевого кордону" знищили ворожу військову вантажівку", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що це відбулось у Харківській області. "Втрати окупантів уточнюються", - додали у ДПСУ. Сили оборони України знищують ворога На Таврійському напрямку, протягом минулої доби, українські військові здійснили 1119 вогневих завдань. Знищили 25 одиниць ворожої техніки. Також українські військові за допомогою вітчизняного дрона-камікадзе знищили російський танк Т-72 вартістю 3 млн доларів на Запорізькому напрямку. Загалом втрати Росії у війні проти України вже перевищили 271 тисячу солдатів.