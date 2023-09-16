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В Запорожье из-за вражеского беспилотника начался масштабный пожар

Суббота 16 сентября 2023 19:24
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В Запорожье из-за вражеского беспилотника начался масштабный пожар Фото: в Запорожье из-за вражеского беспилотника начался масштабный пожар (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 16 сентября, в одном из районов города Запорожья начался масштабный пожар. Вероятная причина – вражеский беспилотник.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать враждебный беспилотник неопределенного типа.

Малашко добавил, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, украинские воины, за прошедшие сутки, 15 сентября, ликвидировали еще 350 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла около 271 790 единиц личного состава.

Тем временем пограничники зафиксировали на видео уничтожение грузовика с террористами в Харьковской области

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