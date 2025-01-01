На Запоріжжі через російський обстріл горять будинки, врятована людина, - ОВА

"Внаслідок ворожої атаки в одному із населених пунктів області горить кілька приватних будинків", - розповів чиновник вже вночі 1 січня 2025-го.

Глава ОВА додав, що працівники ДСНС врятували жінку.

"Екстрені служби працюють на місці", - передав Федоров.

Зазначимо, перед тим у Запорізькій області вчора ввечері, близько 22:20, пролунали вибухи. Пізніше місцева влада поінформувала, що вони були пов'язані з роботою систем протиповітряної оборони через російську атаку міста Запоріжжя "Шахедами".

Вже близько пів на дванадцяту ночі глава ОВА розповів, що інформація про постраждалих - не надходила. Разом з тим він закликав мешканців області передувати в укриттях, позаяк ворожа повітряна атака тривала.

Додамо, відбій повітряної тривоги по Запорізькій області був оголошений о 00:41.

Обстріли Запоріжжя

Зазначимо, місто Запоріжжя, як і інші населені пункти України недалеко від лінії фронту, часто зазнає російських ударів. Окупанти для обстрілів застосовують керовані авіабомби, ракети різних типів та безпілотники.

Наприклад, 26 грудня 2024 року у Запоріжжі пролунав вибух через ракетний удар противника.

Раніше, 20 грудня, російські загарбники атакували Запоріжжя дронами. Тоді через обстріл постраждали четверо людей. У місті після ворожої атаки почалася пожежа.

10 грудня російські терористи завдали ракетного удару по центру Запоріжжя - ворог влучив по приватній лікарні, внаслідок чого будівля медзакладу була знищена й також були пошкоджені будівлі, що розташовані поруч. У місті тривала аварійно-рятувальна операція. За останніми даними, жертвами ракетної атаки стали 7 людей, були поранені 22 особи.

Також нагадаємо, ввечері 6 грудня російські окупанти завдали авіаудару по Запоріжжю, і внаслідок атаки почалася пожежа на СТО, були загиблі та постраждалі. Через обстріл загинули 10 людей.