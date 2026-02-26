У Запоріжжі через нічну атаку РФ пошкоджений "Епіцентр" (фото)
Внаслідок атаки Росії на Запоріжжя вночі 26 лютого пошкоджений торговельний центр "Епіцентр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Епіцентру".
Як повідомляється, через уламкове ураження зазнала пошкоджень частина будівлі. Ніхто з наших співробітників не постраждав. Усі працівники перебували в безпечних місцях відповідно до протоколів безпеки.
"Щиро дякуємо підрозділам ДСНС та пожежним службам Запоріжжя за швидку та професійну роботу. Завдяки їхній оперативності вдалося локалізувати наслідки ураження та зберегти більшу частину будівлі", - додали у пресслужбі.
Наразі триває оцінка пошкоджень і планування відновлювальних робіт. Компанія зробить усе можливе, щоб якнайшвидше повернути торговельний центр до повноцінної роботи.
Фото: наслідки удару РФ по "Епіцентру" у Запоріжжі (facebook.com/epicentrkua)
"Епіцентр" продовжуєть працювати в усіх регіонах України там, де це можливо. Ми усвідомлюємо свою місію - підтримувати людей і забезпечувати їх необхідними товарами навіть у найскладніші часи", - зазначили у ТЦ.
Обстріл України 26 лютого
Нагадаємо, у ніч на 26 лютого російські війська атакували Україну десятками ракет та понад 400 дронами. Більшість ворожих цілей збили сили ППО.
Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних дронів на 32 локаціях, а також падіння збитих на 15 локаціях.
У низці областей зафіксовано пошкоджені та зруйновані будинки, у Києві були пожежі, а в Запоріжжі наслідків зазнали одразу два торгівельних центри.
Окрім того, внаслідок російських атак цієї ночі частина Запоріжжя залишилася без теплопостачання.
