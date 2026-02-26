Удар по "Эпицентру" в Запорожье: появились первые фото последствий атаки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Эпицентра".

Как сообщается, из-за обломочного поражения получила повреждения часть здания. Никто из наших сотрудников не пострадал. Все работники находились в безопасных местах в соответствии с протоколами безопасности.

"Спасибо подразделениям ГСЧС и пожарным службам Запорожья за быструю и профессиональную работу. Благодаря их оперативности удалось локализовать последствия поражения и сохранить большую часть здания", - добавили в пресс-службе.

Сейчас идет оценка повреждений и планирование восстановительных работ. Компания делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть торговый центр к полноценной работе.

Фото: последствия удара РФ по "Эпицентру" в Запорожье (facebook.com/epicentrkua)

"Эпицентр" продолжает работать во всех регионах Украины там, где это возможно. Мы осознаем свою миссию - поддерживать людей и обеспечивать их необходимыми товарами даже в самые сложные времена", - отметили в ТЦ.