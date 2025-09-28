UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Запоріжжі через нічний обстріл постраждали люди

Ілюстративне фото: медики надають допомогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські загарбники в ніч на 28 вересня вчергове атакували Запоріжжя. Наразі відомо, що вже постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Один з ворожих ударів нанесено про приватному будинку. Одна людина поранена. Медики надають всю допомогу", - йдеться у повідомленні о 02:00.

Через 10 хвилин Федоров уточнив, що кількість постраждалих зросла до двох - це чоловіки 21-го року та 32-х років.

 

 

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, що з 1 години ночі у Запорізькій області пролунала серія вибухів. Окрім того, щонайменше 4 удари ворог завдав безпосередньо по Запоріжжю. Паралельно була інформація про рух швидкісної цілі на місто, а також дронів.

Відомо, що в одному з районів міста виникла пожежа. Окрім того, пошкоджено автозаправку.

Детальніе про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВійна в Україні