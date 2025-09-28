У Запоріжжі через нічний обстріл постраждали люди

"Один з ворожих ударів нанесено про приватному будинку. Одна людина поранена. Медики надають всю допомогу", - йдеться у повідомленні о 02:00.

Через 10 хвилин Федоров уточнив, що кількість постраждалих зросла до двох - це чоловіки 21-го року та 32-х років.