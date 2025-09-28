В Запорожье из-за ночного обстрела пострадали люди

"Один из вражеских ударов нанесен о частном доме. Один человек ранен. Медики оказывают всю помощь", - говорится в сообщении в 02:00.

Через 10 минут Федоров уточнил, что количество пострадавших возросло до двух - это мужчины 21-го года и 32-х лет.