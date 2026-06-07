У Запоріжжі частковий блекаут після атаки РФ

Росіяни в ніч на 7 червня та зранку цього ж дня атакували місто Запоріжжя. Через це у місті фіксується частковий блекаут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Згідно його дописів, ворог намагався атакувати регіон на протязі всієї ночі. Зокрема, була загроза застосування дронів, керованих авіабомб і навіть оголошували тривогу через загрозу застосування балістики.
Станом на ранок окупанти продовжили свої атаки в по області, включаючи Запоріжжя. Як наслідок, ворожий обстріл призвів до часткового блекауту.
"Через атаку ворога один із районів Запоріжжя частково знеструмлено. Енергетики вже працюють, щоб заживити споживачів", - йдеться у повідомленні.
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Оновлено о 06:00
Федоров написав, що окупанти знову завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого виникла пожежа. Екстрені служби вже прямують на місце.
Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Запоріжжя, застосовуючи для атак різні засоби ураження. Наприклад, минулої ночі під прицілом окупантів опинилася критична та промислова інфраструктура міста. Крім того, неподалік від житлового будинку сталася пожежа внаслідок удару дрона.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 29 травня в Запоріжжі в результаті атаки РФ також виникла пожежа і були пошкоджені багатоповерхівки.
Також ми писали, що і 5 травня не стало для міста винятком. Тоді в Запоріжжі після атаки РФ горіли авто, магазин, підприємство, і були пошкоджені житлові будинки.