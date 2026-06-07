В Запорожье частичный блэкаут после атаки РФ

Россияне в ночь на 7 июня и утром этого же дня атаковали город Запорожье. Из-за этого в городе фиксируется частичный блэкаут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Согласно его сообщениям, враг пытался атаковать регион на протяжении всей ночи. В частности, была угроза применения дронов, управляемых авиабомб и даже объявляли тревогу из-за угрозы применения баллистики.
По состоянию на утро оккупанты продолжили свои атаки в по области, включая Запорожье. Как следствие, вражеский обстрел привел к частичному блэкауту.
"Из-за атаки врага один из районов Запорожья частично обесточен. Энергетики уже работают, чтобы запитать потребителей", - говорится в сообщении.
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Обновлено в 06:00
Федоров написал, что оккупанты снова нанесли удар по Запорожью, в результате чего возник пожар. Экстренные службы уже направляются на место.
Напомним, что россияне регулярно атакуют Запорожье, применяя для атак различные средства поражения. Например, минувшей ночью под прицелом оккупантов оказалась критическая и промышленная инфраструктура города. Кроме того, неподалеку от жилого дома произошел пожар в результате удара дрона.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 29 мая в Запорожье в результате атаки РФ также возник пожар и были повреждены многоэтажки.
Также мы писали, что и 5 мая не стало для города исключением. Тогда в Запорожье после атаки РФ горели авто, магазин, предприятие, и были повреждены жилые дома.