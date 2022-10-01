У Запоріжжі було чутно звуки вибухів

У Запоріжжі ввечері, 01 жовтня, пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Вибухи чути у Запоріжжі!", - йдеться у повідомленні.
При цьому повітряна тривога в місті оголошена не була. Офіційної інформації щодо вибухів поки що немає.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.
Нагадаємо, що вчора у Запоріжжі також було чутно звуки вибухів. Ворог завдав ракетного удару по околиці обласного центру.
Також, російські окупанти ввечері 29 вересня атакували Запоріжжя. У місті спрацювала система ППО.
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