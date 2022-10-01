У Запоріжжі було чутно звуки вибухів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

"Вибухи чути у Запоріжжі!", - йдеться у повідомленні.

При цьому повітряна тривога в місті оголошена не була. Офіційної інформації щодо вибухів поки що немає.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.