Окупанти атакували Запоріжжя: працює ППО
Фото: Окупанти атакували Запоріжжя (Getty Images)
Російські окупанти ввечері 29 вересня атакували Запоріжжя. У місті спрацювала система ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Ворог атакує обласний центр! Гучний гуркіт - це працює протиповітряна оборона!"- зазначив посадовець.
Старух вказав, що у межах Запоріжжя "прильотів" немає. Проте, є ризик повторних атак.
Глава ОВА закликав дотримуватись правил повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Нагадаємо, ввечері 29 вересня в Одесі та Миколаєві було чутно звуки вибухів. У містах оголошували повітряну тривогу.
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