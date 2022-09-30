Окупанти атакували Запоріжжя: працює ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Глава ОВА закликав дотримуватись правил повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Старух вказав, що у межах Запоріжжя "прильотів" немає. Проте, є ризик повторних атак.

Нагадаємо, ввечері 29 вересня в Одесі та Миколаєві було чутно звуки вибухів. У містах оголошували повітряну тривогу.

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