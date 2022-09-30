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У Запоріжжі було чутно звуки вибухів

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Запоріжжя , П'ятниця 30 вересня 2022 07:35
У Запоріжжі було чутно звуки вибухів Фото: У Запоріжжі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Запоріжжі вранці 30 вересня пролунали вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, у Запоріжжі чули звуки близько 07:21 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 29 вересня атакували Запоріжжя. У місті спрацювала система ППО.

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