У Запоріжжі було чутно звуки вибухів
Фото: У Запоріжжі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Запоріжжі вранці 30 вересня пролунали вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, у Запоріжжі чули звуки близько 07:21 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.
Нагадаємо, російські окупанти ввечері 29 вересня атакували Запоріжжя. У місті спрацювала система ППО.
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