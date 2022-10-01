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В Запорожье были слышны звуки взрывов

Фото: В Запорожье слышны звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Запорожье вечером, 01 октября, раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

"Взрывы слышны в Запорожье!", - говорится в сообщении.

При этом воздушная тревога в городе не была объявлена. Официальной информации о взрывах пока нет.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. В убежищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.

Напомним, что вчера в Запорожье также были слышны звуки взрывов. Враг нанес ракетный удар по окраине областного центра.

Также, российские оккупанты вечером 29 сентября атаковали Запорожье. В городе сработала система ПВО.

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