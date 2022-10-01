В Запорожье были слышны звуки взрывов

В Запорожье вечером, 01 октября, раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .
"Взрывы слышны в Запорожье!", - говорится в сообщении.
При этом воздушная тревога в городе не была объявлена. Официальной информации о взрывах пока нет.
Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. В убежищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.
Напомним, что вчера в Запорожье также были слышны звуки взрывов. Враг нанес ракетный удар по окраине областного центра.
Также, российские оккупанты вечером 29 сентября атаковали Запорожье. В городе сработала система ПВО.
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