В Запорожье были слышны звуки взрывов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

"Взрывы слышны в Запорожье!", - говорится в сообщении.

При этом воздушная тревога в городе не была объявлена. Официальной информации о взрывах пока нет.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. В убежищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.