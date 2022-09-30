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В Запорожье были слышны звуки взрывов

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Запорожье, Пятница 30 сентября 2022 07:35
В Запорожье были слышны звуки взрывов Фото: В Запорожье раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Запорожье утром 30 сентября прогремели взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в Запорожье слышали звуки около 07:21 часа. Случилось это после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.

Обновлено (07:49)

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что враг нанес ракетный удар по окраине областного центра.

Чиновник добавил, что, по предварительной информации, есть пострадавшие. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Напомним, российские кафиры вечером 29 сентября атаковали Запорожье. В городе сработала система ПВО.

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