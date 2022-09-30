В Запорожье были слышны звуки взрывов

В Запорожье утром 30 сентября прогремели взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

По данным СМИ, в Запорожье слышали звуки около 07:21 часа. Случилось это после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое тревоги.

Обновлено (07:49)

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что враг нанес ракетный удар по окраине областного центра.

Чиновник добавил, что, по предварительной информации, есть пострадавшие. На месте происшествия работают соответствующие службы.