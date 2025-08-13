У Запоріжжі було чути вибухи, повідомлялось про роботу ППО

Обстріл України 13 серпня

У ніч на 13 серпня Росія атакувала Україну 49 дронами-камікадзе Shahed та безпілотниками-іміторами, а також двома балістичними ракетами. Повітряні сили збили або подавили більшу частину цілей.

Загалом протягом ночі ударними дронами було атаковано Донецьку, Сумську та Чернігівську області, ракетами ворог вдарив по Полтавській області.

Зокрема, сьогодні вночі, 13 серпня, у Кременчуці пролунали вибухи на тлі загрози балістики.

Також російські війська вранці 13 серпня накрили артилерійським вогнем Чорнобаївку Херсонської області. Унаслідок атаки загинула місцева жителька, повністю знищено її будинок.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено кілька сусідніх будинків - зруйновано дахи та фасади, вибито вікна. На місці продовжують працювати екстрені служби.