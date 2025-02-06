У Запоріжжі було чути вибухи, у бік міста росіяни запустили КАБ

В районі міста Запоріжжя сьогодні вранці, 6 лютого, пролунали вибухи. Перед тим фіксувався пуск російськими окупантами керованих авіабомб у бік населеного пункту.

Вибух у Запоріжжі було чути близько 07:03.

У Повітряних силах до того інформували про активність тактичної авіації РФ на південно-східному напрямку, та попереджали про загрозу застосування окупантами авіаційних засобів ураження.

О 06:57 військові заявили про фіксацію пусків керованих авіаційних бомб (КАБ) ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.

А ще через дві хвилини у Повітряних силах розповіли про рух КАБ противника в напрямку міста Запоріжжя.

Оновлено: у Запоріжжі попередньо без постраждалих

Як розповів глава ОВА Іван Федоров у своєму Telegram, жителі одного із районів міста Запоріжжя "чули вибух".

"Екстрені служби направлені на обстеження. Попередньо інформації щодо потерпілих не надходило", - розповів чиновник.

Російські удари по Запоріжжю

Зазначимо, місто Запоріжжя, як і інші населені пункти України недалеко від лінії фронту, часто зазнає російських ударів. Окупанти для обстрілів застосовують керовані авіабомби, ракети різних типів та безпілотники.

Так, наприклад, 8 січня російські терористи завдали авіаційного удару по Запоріжжю. Тод 2 бомби влучили по житлових забудовах у Шевченківському мікрорайоні, впавши на центральну вулицю житлового масиву. Через ворожу атаку були жертви і постраждалі, і їхня кількість зростала.

Федоров у коментарі РБК-Україна розповів, чому у місті така велика кількість жертв. За його словами сталось в той час, як місцеві збирались йти додому після закінчення робочих змін.

За останніми даними (станом на 27 січня) кількість жертв від тієї російської атаки на Запоріжжя зросла до 15.