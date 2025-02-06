У Запоріжжі було чути вибухи, у бік міста росіяни запустили КАБ
В районі міста Запоріжжя сьогодні вранці, 6 лютого, пролунали вибухи. Перед тим фіксувався пуск російськими окупантами керованих авіабомб у бік населеного пункту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та "Суспільне Запоріжжя".
Вибух у Запоріжжі було чути близько 07:03.
У Повітряних силах до того інформували про активність тактичної авіації РФ на південно-східному напрямку, та попереджали про загрозу застосування окупантами авіаційних засобів ураження.
О 06:57 військові заявили про фіксацію пусків керованих авіаційних бомб (КАБ) ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.
А ще через дві хвилини у Повітряних силах розповіли про рух КАБ противника в напрямку міста Запоріжжя.
Оновлено: у Запоріжжі попередньо без постраждалих
Як розповів глава ОВА Іван Федоров у своєму Telegram, жителі одного із районів міста Запоріжжя "чули вибух".
"Екстрені служби направлені на обстеження. Попередньо інформації щодо потерпілих не надходило", - розповів чиновник.
Російські удари по Запоріжжю
Зазначимо, місто Запоріжжя, як і інші населені пункти України недалеко від лінії фронту, часто зазнає російських ударів. Окупанти для обстрілів застосовують керовані авіабомби, ракети різних типів та безпілотники.
Так, наприклад, 8 січня російські терористи завдали авіаційного удару по Запоріжжю. Тод 2 бомби влучили по житлових забудовах у Шевченківському мікрорайоні, впавши на центральну вулицю житлового масиву. Через ворожу атаку були жертви і постраждалі, і їхня кількість зростала.
Федоров у коментарі РБК-Україна розповів, чому у місті така велика кількість жертв. За його словами сталось в той час, як місцеві збирались йти додому після закінчення робочих змін.
За останніми даними (станом на 27 січня) кількість жертв від тієї російської атаки на Запоріжжя зросла до 15.
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