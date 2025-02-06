В Запорожье были слышны взрывы, в сторону города россияне запустили КАБ

В районе города Запорожье сегодня утром, 6 февраля, раздались взрывы. Перед этим фиксировался пуск российскими оккупантами управляемых авиабомб в сторону населенного пункта.

Взрыв в Запорожье был слышен около 07:03.

В Воздушных силах перед этим информировали об активности тактической авиации РФ на юго-восточном направлении, и предупреждали об угрозе применения оккупантами авиационных средств поражения.

В 06:57 военные заявили о фиксации пусков управляемых авиационных бомб (КАБ) вражеской тактической авиацией на Запорожскую область.

А еще через две минуты в Воздушных силах рассказали о движении КАБ противника в направлении города Запорожье.

Обновлено: в Запорожье предварительно без пострадавших

Как рассказал глава ОВА Иван Федоров в своем Telegram, жители одного из районов города Запорожья "слышали взрыв".

"Экстренные службы направлены на обследование. Предварительно информации о пострадавших не поступало", - рассказал чиновник.

Российские удары по Запорожью

Отметим, город Запорожье, как и другие населенные пункты Украины недалеко от линии фронта, часто подвергается российским ударам. Оккупанты для обстрелов применяют управляемые авиабомбы, ракеты разных типов и беспилотники.

Так, например, 8 января российские террористы нанесли авиационный удар по Запорожью. Тогда 2 бомбы попали по жилым застройкам в Шевченковском микрорайоне, упав на центральную улицу жилмассива. Из-за вражеской атаки были жертвы и пострадавшие, и их количество росло.

Федоров в комментарии РБК-Украина рассказал, почему в городе такое большое количество жертв. По его словам, произошло в то время, как местные собирались идти домой после окончания рабочих смен.

По последним данным (по состоянию на 27 января) количество жертв от той российской атаки на Запорожье возросло до 15.