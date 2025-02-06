В Запорожье были слышны взрывы, в сторону города россияне запустили КАБ
В районе города Запорожье сегодня утром, 6 февраля, раздались взрывы. Перед этим фиксировался пуск российскими оккупантами управляемых авиабомб в сторону населенного пункта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и "Суспільне Запоріжжя".
Взрыв в Запорожье был слышен около 07:03.
В Воздушных силах перед этим информировали об активности тактической авиации РФ на юго-восточном направлении, и предупреждали об угрозе применения оккупантами авиационных средств поражения.
В 06:57 военные заявили о фиксации пусков управляемых авиационных бомб (КАБ) вражеской тактической авиацией на Запорожскую область.
А еще через две минуты в Воздушных силах рассказали о движении КАБ противника в направлении города Запорожье.
Обновлено: в Запорожье предварительно без пострадавших
Как рассказал глава ОВА Иван Федоров в своем Telegram, жители одного из районов города Запорожья "слышали взрыв".
"Экстренные службы направлены на обследование. Предварительно информации о пострадавших не поступало", - рассказал чиновник.
Российские удары по Запорожью
Отметим, город Запорожье, как и другие населенные пункты Украины недалеко от линии фронта, часто подвергается российским ударам. Оккупанты для обстрелов применяют управляемые авиабомбы, ракеты разных типов и беспилотники.
Так, например, 8 января российские террористы нанесли авиационный удар по Запорожью. Тогда 2 бомбы попали по жилым застройкам в Шевченковском микрорайоне, упав на центральную улицу жилмассива. Из-за вражеской атаки были жертвы и пострадавшие, и их количество росло.
Федоров в комментарии РБК-Украина рассказал, почему в городе такое большое количество жертв. По его словам, произошло в то время, как местные собирались идти домой после окончания рабочих смен.
По последним данным (по состоянию на 27 января) количество жертв от той российской атаки на Запорожье возросло до 15.
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