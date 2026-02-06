UA

На Запоріжжі блекаут після атак ворога, пошкоджені приватні будинки: ОВА показала відео

Фото: регіон частково знеструмлено після атак ворога (Facebook ДСНС)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни в ніч на 6 лютого обстріляли Запорізьку область. В результаті понад 10 тисяч абонентів залишились без світла, також відомо про пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Пошкоджені приватні будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентів - ворог атакує Запорізьку область. Як тільки дозволить безпекова ситуація, бригади розпочнуть відновлення живлення", - написав Федоров і опублікував відео наслідків атаки.

Незадовго до початку обстрілу Повітряні Сили попереджали про рух дронів в няпрямку Запорізької області.

Пізніше голова ОВА повідомив, що ворожі безпілотники невстановленого типу рухаються в напрямку Шевченківського району міста Запоріжжя.

О 0:47 Федоров написав про вибухи у регіоні та закликав жителів перебувати у безпечних місцях. 

Оновлено о 1:52

Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, повідомив глава ОВА. Постраждав 14-річний хлопець, йому надана уся необхідна допомога.

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (Telegram Іван Федоров)

 

Останні атаки на Запоріжжя та область

Нагадаємо, 5 лютого ворог прицільно атакував Запоріжжя та область, залишивши без світла понад 53 тисячі абонентів.

Внаслідок ударів було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури на правобережжі Запоріжжя та в окремих громадах Запорізького району.

Також повідомлляось про удар дроном по Запоріжжю 3 лютого. Тоді загинули 2 людей, а серед постраждалих були діти.

