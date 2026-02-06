На Запоріжжі блекаут після атак ворога, пошкоджені приватні будинки: ОВА показала відео

"Пошкоджені приватні будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентів - ворог атакує Запорізьку область. Як тільки дозволить безпекова ситуація, бригади розпочнуть відновлення живлення", - написав Федоров і опублікував відео наслідків атаки.

Незадовго до початку обстрілу Повітряні Сили попереджали про рух дронів в няпрямку Запорізької області.

Пізніше голова ОВА повідомив, що ворожі безпілотники невстановленого типу рухаються в напрямку Шевченківського району міста Запоріжжя.

О 0:47 Федоров написав про вибухи у регіоні та закликав жителів перебувати у безпечних місцях.

Оновлено о 1:52

Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, повідомив глава ОВА. Постраждав 14-річний хлопець, йому надана уся необхідна допомога.

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (Telegram Іван Федоров)