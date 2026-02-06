На Запорожье блэкаут после атак врага, повреждены частные дома: ОВА показала видео

"Повреждены частные дома, обесточены 12 тысяч абонентов - враг атакует Запорожскую область. Как только позволит ситуация с безопасностью, бригады начнут восстановление питания", - написал Федоров и опубликовал видео последствий атаки.

Незадолго до начала обстрела Воздушные Силы предупреждали о движении дронов в направлении Запорожской области.

Позже глава ОВА сообщил, что вражеские беспилотники неустановленного типа движутся в направлении Шевченковского района города Запорожья.

В 0:47 Федоров написал о взрывах в регионе и призвал жителей находиться в безопасных местах.