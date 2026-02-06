На Запорожье блэкаут после атак врага, повреждены частные дома: ОВА показала видео

Россияне в ночь на 6 февраля обстреляли Запорожскую область. В результате более 10 тысяч абонентов остались без света, также известно о поврежденных частных домах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
"Повреждены частные дома, обесточены 12 тысяч абонентов - враг атакует Запорожскую область. Как только позволит ситуация с безопасностью, бригады начнут восстановление питания", - написал Федоров и опубликовал видео последствий атаки.
Незадолго до начала обстрела Воздушные Силы предупреждали о движении дронов в направлении Запорожской области.
Позже глава ОВА сообщил, что вражеские беспилотники неустановленного типа движутся в направлении Шевченковского района города Запорожья.
В 0:47 Федоров написал о взрывах в регионе и призвал жителей находиться в безопасных местах.
Напомним, 5 февраля враг прицельно атаковал Запорожье и область, оставив без света более 53 тысяч абонентов.
В результате ударов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры на правобережье Запорожья и в отдельных громадах Запорожского района.
Также сообщалось об ударе дроном по Запорожью 3 февраля. Тогда погибли 2 человека, а среди пострадавших были дети.