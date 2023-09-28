В Запоріжжі сталась ДТП в результаті зіткнення маршрутного таксі з електропорою. 8 людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Зазначається, що внаслідок зіткнення з електропорою автобус перекинувся.
"В результаті події травмувалося 7 пасажирів та водій. Рятувальники перенесли двох постраждалих до карет швидкої. Усіх травмованих госпіталізували до лікарень міста", - додає пресслужба.
Фото: в Запоріжжі автобус зіткнувся з електроопорою, багато постраждалих (t.me/dsns_telegram)
Рятувальники:
Правоохоронці ведуть розслідування за фактом події.
Серед постраждалих дитина
Внаслідок аварії постраждало восьмеро пасажирів, серед них 13-річний хлопчик.
Згідно з попередніми даними, ДТП сталась о 07:55. На проїжджій частині вулиці Стартової 66-річний водій маршрутного таксі відволікся від керування й виїхав на ліве узбіччя, де й скоїв наїзд на стовп лінії електромережі.
112
Тим часом в Київській області почала повноцінно працювати служба 112, яка є альтернативою іншим гарячим лініям, зокрема:
Також на лінію можуть звернутись громадяни з порушенням слуху чи мовлення. Перекладачі жестової мови служби опрацювали більше 2 тисяч аналогічних звернень з 1 липня 2023 року.
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