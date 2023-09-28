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В Запоріжжі автобус зіткнувся з електроопорою, багато постраждалих

Фото: в Запоріжжі автобус зіткнувся з електроопорою, багато постраждалих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Запоріжжі сталась ДТП в результаті зіткнення маршрутного таксі з електропорою. 8 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Зазначається, що внаслідок зіткнення з електропорою автобус перекинувся. 

"В результаті події травмувалося 7 пасажирів та водій. Рятувальники перенесли двох постраждалих до карет швидкої. Усіх травмованих госпіталізували до лікарень міста", - додає пресслужба. 

 

Фото: в Запоріжжі автобус зіткнувся з електроопорою, багато постраждалих (t.me/dsns_telegram)

Рятувальники:

  • відключили акумуляторну батарею;
  • змили залишки мастильних матеріалів;
  • здійснили чергування для запобігання займання.

Правоохоронці ведуть розслідування за фактом події. 

Серед постраждалих дитина 

Внаслідок аварії постраждало восьмеро пасажирів, серед них 13-річний хлопчик.

Згідно з попередніми даними, ДТП сталась о 07:55. На проїжджій частині вулиці Стартової 66-річний водій маршрутного таксі відволікся від керування й виїхав на ліве узбіччя, де й скоїв наїзд на стовп лінії електромережі. 

112

Тим часом в Київській області почала повноцінно працювати служба 112, яка є альтернативою іншим гарячим лініям, зокрема:

  • 101 - пожежна охорона;
  • 102 - поліція; 
  • 103 - швидка допомога; 
  • 104 -  аварійна служба газу. 

Також на лінію можуть звернутись громадяни з порушенням слуху чи мовлення. Перекладачі жестової мови служби опрацювали більше 2 тисяч аналогічних звернень з 1 липня 2023 року. 

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ДТПЗапоріжжя