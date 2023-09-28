Зазначається, що внаслідок зіткнення з електропорою автобус перекинувся.

"В результаті події травмувалося 7 пасажирів та водій. Рятувальники перенесли двох постраждалих до карет швидкої. Усіх травмованих госпіталізували до лікарень міста", - додає пресслужба.

Фото: в Запоріжжі автобус зіткнувся з електроопорою, багато постраждалих (t.me/dsns_telegram)

Рятувальники:

відключили акумуляторну батарею;

змили залишки мастильних матеріалів;

здійснили чергування для запобігання займання.

Правоохоронці ведуть розслідування за фактом події.

Серед постраждалих дитина

Внаслідок аварії постраждало восьмеро пасажирів, серед них 13-річний хлопчик.

Згідно з попередніми даними, ДТП сталась о 07:55. На проїжджій частині вулиці Стартової 66-річний водій маршрутного таксі відволікся від керування й виїхав на ліве узбіччя, де й скоїв наїзд на стовп лінії електромережі.

112

Тим часом в Київській області почала повноцінно працювати служба 112, яка є альтернативою іншим гарячим лініям, зокрема:

101 - пожежна охорона;

102 - поліція;

103 - швидка допомога;

104 - аварійна служба газу.

Також на лінію можуть звернутись громадяни з порушенням слуху чи мовлення. Перекладачі жестової мови служби опрацювали більше 2 тисяч аналогічних звернень з 1 липня 2023 року.