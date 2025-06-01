В Запорожье атакована критическая инфраструктура: разрушено админздание, есть пожар
Российская армия атаковала объект критической инфраструктуры в городе Запорожье в ночь на воскресенье, 1 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
По его словам, россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожье.
"В результате удара частично разрушено админздание и произошло возгорание на территории", - написал он.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Заметим, что около 04:00 Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.
Ночная атака на Украину
Вечером субботы, 31 мая, российская армия запустила по территории Украины группы ударных беспилотников. Воздушные силы предупреждали о движении дронов в восточных, центральных и северных областях.
Также около 02:00 воскресенья, 1 июня, враг прибегнул к баллистическому обстрелу. О взрывах, в частности, сообщалось в Киеве.
А уже через несколько часов мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в столице - тогда город находился под атакой беспилотников.
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