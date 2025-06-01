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В Запорожье атакована критическая инфраструктура: разрушено админздание, есть пожар

Воскресенье 01 июня 2025 05:18
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В Запорожье атакована критическая инфраструктура: разрушено админздание, есть пожар Фото: Иван Федоров (president gov ua)
Автор: Наталья Кава

Российская армия атаковала объект критической инфраструктуры в городе Запорожье в ночь на воскресенье, 1 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По его словам, россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожье.

"В результате удара частично разрушено админздание и произошло возгорание на территории", - написал он.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Заметим, что около 04:00 Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.

Ночная атака на Украину

Вечером субботы, 31 мая, российская армия запустила по территории Украины группы ударных беспилотников. Воздушные силы предупреждали о движении дронов в восточных, центральных и северных областях.

Также около 02:00 воскресенья, 1 июня, враг прибегнул к баллистическому обстрелу. О взрывах, в частности, сообщалось в Киеве.

А уже через несколько часов мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в столице - тогда город находился под атакой беспилотников.

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