На Запоріжжі артилеристи перетворили на попіл три гаубиці та РСЗВ окупантів (відео)

Що відомо про "Гіацинт-Б"

Гаубиця 2А36 "Гіацинт-Б" - радянська буксирована гармата калібру 152 мм, прийнята на озброєння у 1976 році.

Вона важить майже 10 тонн і здатна вести вогонь на відстань до 28 км звичайними та до 33-40 км активно-реактивними снарядами.

Обслуга гармати складає близько 8-10 військових, швидкострільність сягає 5-6 пострілів за хвилину.

Система призначена для ураження живої сили, техніки й укріплень, має велику дальність і досі використовується на фронті, попри свій вік.

У сучасній війні РФ активно використовує цю систему, хоча вона вважається застарілою. В Україні "Гіацинт-Б" теж є на озброєнні та ефективно застосовується.

Багато військових експертів зазначають, що попри свій вік, ця гармата досі становить небезпеку завдяки великій дальності вогню. Саме тому її знищення є важливим досягненням для ЗСУ.

Нагадаємо, раніше гармата "Гіацинт-Б" була однією з трофеїв українських захисників під час звільнення частини Херсонської області.

Також артилеристи показали, як знищили склад з боєкомплектами та позиції росіян за допомогою італійських гаубиць FH70 на Запорізькому напрямку.