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Артилеристи показали, як за допомогою італійських гаубиць FH70 знищують склади росіян (відео)

Середа 21 лютого 2024 18:10
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Артилеристи показали, як за допомогою італійських гаубиць FH70 знищують склади росіян (відео) Фото: ЗСУ за допомогою італійських гаубиць FH70 знищили склади росіян (ОК Захід)
Автор: Наталія Кава

Українські артилеристи знищили склад з боєкомплектами та позиції росіян за допомогою італійських гаубиць FH70.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СтратКом ЗСУ.

"Майстер-клас від 44-ї окремої артилерійської бригади", - сказано у підписі до відео.

Як розповіли у відомстві, українські воїни за допомогою гаубиць FH70, переданих італійськими та естонськими союзниками, знищують склад БК окупантів на запорізькому напрямку.

Чим FH70 особлива?

FH70, це причіпна гаубиця калібру 155 мм. В розробці гармати брали участь одразу три країни: Велика Британія, Італія та колишня Західна Німеччина. Зокрема:

  • дальність стрільби звичайними снарядами - 24,7 км;
  • дальність стрільби активно-реактивними снарядами - 31 км;
  • розрахунок гармати складає 8 осіб, але при низькій інтенсивності дій може скоротитися до 4.

Загострення на фронті

Нагадаємо, українські сили вийшли з Авдіївки, зайнявши вигідніші позиції далі від міста. Командувач Таврійського напрямку повідомив, що деяка кількість українських бійців потрапила у полон.

Додамо, що окупаційні війська намагаються "взяти" Авдіївку з осені 2023 року. У лютому ситуація на цьому напрямку стала критичною. Бійців Третьої штурмової бригади передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.

Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронт - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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