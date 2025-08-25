На Запорожье артиллеристы превратили в пепел три гаубицы и РСЗО оккупантов (видео)

Что известно о "Гиацинте-Б"

Гаубица 2А36 "Гиацинт-Б" - советская буксированная пушка калибра 152 мм, принятая на вооружение в 1976 году.

Она весит почти 10 тонн и способна вести огонь на расстояние до 28 км обычными и до 33-40 км активно-реактивными снарядами.

Обслуга пушки составляет около 8-10 военных, скорострельность достигает 5-6 выстрелов в минуту.

Система предназначена для поражения живой силы, техники и укреплений, имеет большую дальность и до сих пор используется на фронте, несмотря на свой возраст.

В современной войне РФ активно использует эту систему, хотя она считается устаревшей. В Украине "Гиацинт-Б" тоже есть на вооружении и эффективно применяется.

Многие военные эксперты отмечают, что несмотря на свой возраст, эта пушка до сих пор представляет опасность благодаря большой дальности огня. Именно поэтому ее уничтожение является важным достижением для ВСУ.

Напомним, ранее пушка "Гиацинт-Б" была одним из трофеев украинских защитников во время освобождения части Херсонской области.

Также артиллеристы показали, как уничтожили склад с боекомплектами и позиции россиян с помощью итальянских гаубиц FH70 на Запорожском направлении.