На Запоріжжі артилеристи перетворили на попіл три гаубиці та РСЗВ окупантів (відео)
Українські артилеристи успішно відпрацювали по позиціях окупанті, перетворивши на попіл РСЗВ, три гаубиці та боєприпаси до них на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.
Так, воїни артилерійської бригади у ході вогневого ураження знищили ворожі позиції на Запорізькому напрямку. Під час операції уражено та ліквідовано:
-
РСЗВ Type-75,
-
три гаубиці 2А36 “Гіацинт-Б”,
-
три склади боєприпасів до них.
Як зазначають у бригаді, кожна знищена одиниця техніки – це врятовані життя українських військових та цивільного населення. Артилеристи продовжують завдавати точних ударів по позиціях окупантів.
Що відомо про "Гіацинт-Б"
Гаубиця 2А36 "Гіацинт-Б" - радянська буксирована гармата калібру 152 мм, прийнята на озброєння у 1976 році.
Вона важить майже 10 тонн і здатна вести вогонь на відстань до 28 км звичайними та до 33-40 км активно-реактивними снарядами.
Обслуга гармати складає близько 8-10 військових, швидкострільність сягає 5-6 пострілів за хвилину.
Система призначена для ураження живої сили, техніки й укріплень, має велику дальність і досі використовується на фронті, попри свій вік.
У сучасній війні РФ активно використовує цю систему, хоча вона вважається застарілою. В Україні "Гіацинт-Б" теж є на озброєнні та ефективно застосовується.
Багато військових експертів зазначають, що попри свій вік, ця гармата досі становить небезпеку завдяки великій дальності вогню. Саме тому її знищення є важливим досягненням для ЗСУ.
Нагадаємо, раніше гармата "Гіацинт-Б" була однією з трофеїв українських захисників під час звільнення частини Херсонської області.
Також артилеристи показали, як знищили склад з боєкомплектами та позиції росіян за допомогою італійських гаубиць FH70 на Запорізькому напрямку.