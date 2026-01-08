"Запоріжсталь" зупинив роботу через масований удар Росії по енергетиці

"7 січня внаслідок масованої дронової атаки ворога по українській енергетиці у Запорізькій області стався блекаут. "Запоріжсталь", як і інші споживачі електроенергії в регіоні, втратив зовнішнє енергоживлення. У зв’язку з цим комбінат був змушений призупинити всі виробничі процеси", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підприємство оперативно відреагувало на знеструмлення, впровадивши антикризові заходи для безпечної зупинки обладнання.

"Наразі колектив підприємства працює над стабілізацією внутрішньої енергомережі", - зазначили у підприємстві.

Тривають регламентні роботи щодо підготовки до рестарту виробничого процесу, який стане можливим після відновлення зовнішнього енергопостачання.