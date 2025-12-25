"Запоріжсталь" відновив роботу після блекауту через російські удари

Він нагадав, що "Запоріжсталь" залишилася без електропостачання через те, що росіяни пошкодили систему розподілу електроенергії. Через це довелося призупинити виробництво.

"У надзвичайно короткі терміни, надзвичайно оперативно персонал "Запоріжсталі" зміг відновити виробництво. Усі розуміли, що їм робити, як їм діяти, які необхідно виконувати завдання відповідно до протоколу на випадок виникнення такої ситуації", - сказав Коваленко.

Він зазначив, що були задіяні резервні джерела живлення, завдяки цьому вдалося уникнути виникнення техногенної аварії. Шкоди навколишньому середовищу завдано не було.

"Комбінат продовжує працювати. Він займає надважливе місце для економіки нашої держави", - додав Коваленко.

За його словами, надалі все залежатиме від стабільності ситуації в енергосистемі України.