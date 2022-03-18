Запомните эти названия. Подоляк назвал компании, оплачивающие кровавую войну России

Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал как бороться с компаниями, которые продолжают зарабатывать кровавые деньги на территории Российской Федерации. Речь идет именно о Danone, Nestle, Unilever, P&G и других.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Подоляка.

Фото: компании, которые до сих пор не покинули Россию и продолжают финансировать кровавую войну (https://t.me/M_Podolyak)

"Думаю, сейчас рекламные кампании этих "продавцов смерти" должны быть построены на черно-белых снимках погибших украинских детей. Крупным планом. С ужасными деталями. С мертвыми глазами. Чтобы буквально шокировало и навсегда впечатывалось в память миллионов потребителей по всему миру",- пишет Подоляк.

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