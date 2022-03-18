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Запомните эти названия. Подоляк назвал компании, оплачивающие кровавую войну России

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал как бороться с компаниями, которые продолжают зарабатывать кровавые деньги на территории Российской Федерации. Речь идет именно о Danone, Nestle, Unilever, P&G и других.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Подоляка.

"Думаю, сейчас рекламные кампании этих "продавцов смерти" должны быть построены на черно-белых снимках погибших украинских детей. Крупным планом. С ужасными деталями. С мертвыми глазами. Чтобы буквально шокировало и навсегда впечатывалось в память миллионов потребителей по всему миру",- пишет Подоляк.

Что же делать?

  • навсегда запомнить названия этих компаний, которые продолжают с удовольствием платить налоги на территории Российской Федерации, поставлять туда же свои товары и зарабатывать кровавые деньги.
  • присылать системные юридические претензии во всех юрисдикциях к этим компаниям;
  • устраивать протесты напротив главных офисов этих компаний во всей странах, чтобы разрушить их репутацию.

Фото: компании, которые до сих пор не покинули Россию и продолжают финансировать кровавую войну (https://t.me/M_Podolyak)

Война России против Украины длится двадцать три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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