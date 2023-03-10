Предотвращение мировой войны. Кандидат в президенты США от республиканцев защищает поддержку Украины

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли поддерживает продолжение оказания Штатами помощи Украине в отражении полномасштабного вторжения РФ, так как это необходимо для предотвращения мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В ходе выступления на внешнеполитическом форуме в Айове она отметила, что хотя Украина не является прямым союзником США, "у нас не было лучшего союзника в Организации Объединенных Наций, чем Украина".

Хейли заявила, что поражение Украины может привести к мировой войне.

"Речь идет не о начале войны, а о ее предотвращении", - сказала кандидат в президенты.

Она также утверждает, что реакция США на войну в Украине может повлиять на развитие других международных ситуаций, а именно обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем.

"Китай наблюдает за тем, что мы делаем для Украины. Они следят за теми, кого мы наказали. Они смотрят, какие другие страны присоединяются к нам. Если они увидят, что мы остаемся верными в отношении Украины с нашими союзниками, они воздержатся от Тайваня", - сказала Хейли.

Отметим, что среди возможных кандидатов на пост главы государства в Штатах от Республиканской партии на выборах 2024 года по этому вопросу есть раскол: одни, такие как губернатор Флориды Рон ДеСантис, утверждают, что США слишком вовлечены в поддержку усилий Украины, а другие, как бывший госсекретарь Майк Помпео, утверждают, что США должны оказать максимальную помочь.