ua ru
Сб, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Предотвращение мировой войны. Кандидат в президенты США от республиканцев защищает поддержку Украины

Новина українською →
Пятница 10 марта 2023 23:52
Предотвращение мировой войны. Кандидат в президенты США от республиканцев защищает поддержку Украины Фото: Никки Хейли (americanoversight.org)
Автор: Владимир Костырин

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли поддерживает продолжение оказания Штатами помощи Украине в отражении полномасштабного вторжения РФ, так как это необходимо для предотвращения мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В ходе выступления на внешнеполитическом форуме в Айове она отметила, что хотя Украина не является прямым союзником США, "у нас не было лучшего союзника в Организации Объединенных Наций, чем Украина".

Хейли заявила, что поражение Украины может привести к мировой войне.

"Речь идет не о начале войны, а о ее предотвращении", - сказала кандидат в президенты.

Она также утверждает, что реакция США на войну в Украине может повлиять на развитие других международных ситуаций, а именно обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем.

"Китай наблюдает за тем, что мы делаем для Украины. Они следят за теми, кого мы наказали. Они смотрят, какие другие страны присоединяются к нам. Если они увидят, что мы остаемся верными в отношении Украины с нашими союзниками, они воздержатся от Тайваня", - сказала Хейли.

Отметим, что среди возможных кандидатов на пост главы государства в Штатах от Республиканской партии на выборах 2024 года по этому вопросу есть раскол: одни, такие как губернатор Флориды Рон ДеСантис, утверждают, что США слишком вовлечены в поддержку усилий Украины, а другие, как бывший госсекретарь Майк Помпео, утверждают, что США должны оказать максимальную помочь.

Напомним, ранее группа конгрессменов-республиканцев подала в Палату представителей США резолюцию с призывом прекратить военную помощь Украине.

Также мы писали, что, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, и демократы, и республиканцы поддерживают дальнейшую помощь Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Выборы в США поддержка Украины
NEWS
У нас все еще достаточно ресурсов, чтобы оборонять Бахмут, - Подоляк
У нас все еще достаточно ресурсов, чтобы оборонять Бахмут, - Подоляк
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации