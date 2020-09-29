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Заплатил много миллионов: Трамп назвал фейком информацию о неуплате налогов

США, Вторник 29 сентября 2020 03:39
Заплатил много миллионов: Трамп назвал фейком информацию о неуплате налогов
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)
Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп отрицает информацию об уклонении от уплаты налогов. По его словам, он заплатил в казну много миллионов долларов, хотя имел право на налоговые льготы.

Об этом Трамп написал в серии сообщений в своем Twitter.

Он в очередной раз обвинил СМИ в распространении фейков.

"Я заплатил налоги на много миллионов долларов, но, как и все остальные, имел право на амортизацию и налоговые льготы. У меня очень мало заемных средств - у меня очень маленький долг по сравнению со стоимостью активов", - написал Трамп.

Он также напомнил, что является единственным главой Белого дома, отказавшимся от президентской зарплаты в 400 тысяч долларов.

Кроме того Трамп заявил, что может предоставить все необходимую финансовую отчетность с того момента, как он объявил об участии в выборах. При этом он не назвал даты обнародования отчетности и не обещал выпустить ее до выборов 3 ноября.

Напомним, газета The New York Times на минувших выходных опубликовала статью, в которой утверждается, что Трамп в 2016 и 2017 годах выплатил в качестве налогов лишь по 750 долларов. Также журналисты издания утверждают, что он не заплатил подоходный налог за 10 лет.

Недавно Верховный суд США обязал Трампа раскрыть финансовые отчеты и передать их прокурору Нью-Йорка.

В начале мая 2019 года Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям президента Дональда Трампа.

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