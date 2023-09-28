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Зеленський уточнить інформацію про долю командувача російським ЧФ Соколова

Четвер 28 вересня 2023 14:40
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Зеленський уточнить інформацію про долю командувача російським ЧФ Соколова Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський пообіцяв дізнатись у відповідних українських органів щодо долі командувача Чорноморським флотом Росії Віктора Соколова.

Про це лідер країни заявив під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чи живий наразі російський адмірал Соколов, президент відзначив, що Україна використовує усі законні заходи для повернення контролю над всією територією. Водночас російські терористичні удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, а також людям - сприймаються як загроза національній безпеці країни.

"Відповідно ми аналізуємо, що можемо зробити і робимо у відповідь чутливі кроки на території України. Я обов'язково запитаю щодо вашого питання у відповідних наших органів", - додав Володимир Зеленський

Удар по Чорноморському штабу

22 вересня був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Згідно з даними Сил спеціальних операцій, внаслідок удару загинули 34 офіцери, серед яких командувач Чорноморського флоту РФ віце-адмірал Віктор Соколов.

Тим часом російське Міністерство оборони показало відео з нібито "живим" адміралом, який брав участь у засіданні колегії.

Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров не підтверджує та не спростовує смерть командувача Соколова. Зокрема інформацію не можуть підтвердити й в Білому домі.

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