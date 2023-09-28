ua en ru
Чт, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский уточнит информацию о судьбе командующего российским ЧФ Соколова

Четверг 28 сентября 2023 14:40
UA EN RU
Зеленский уточнит информацию о судьбе командующего российским ЧФ Соколова Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский пообещал узнать у соответствующих украинских органов о судьбе командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова.

Об этом лидер страны заявил во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, жив ли сейчас российский адмирал Соколов, президент отметил, что Украина использует все законные меры для возвращения контроля над всей территорией. В то же время российские террористические удары по нашей энергетике, инфраструктуре, а также людям - воспринимаются как угроза национальной безопасности страны.

"Соответственно мы анализируем, что можем сделать и делаем в ответ чувствительные шаги на территории Украины. Я обязательно спрошу по вашему вопросу у соответствующих наших органов", - добавил Владимир Зеленский

Удар по Черноморскому штабу

22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Согласно данным Сил специальных операций, в результате удара погибли 34 офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов.

Тем временем российское Министерство обороны показало видео с якобы"живым" адмиралом, участвовавшим в заседании коллегии.

Между тем, министр обороны Украины Рустем Умеров не подтверждает и не опровергает смерть командующего Соколова. В частности, информацию не могут подтвердить и в Белом доме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Возможна ли экстрадиция Коломойского в США: что говорят источники во власти
Возможна ли экстрадиция Коломойского в США: что говорят источники во власти
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых