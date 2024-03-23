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На запит бійців 63 бригади столиця придбала антени для дронів-бомбардувальників, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Київ закупив для бійців 63 ОМБр антени до бойових дронів на мільйон гривень за підтримки іноземних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"До нас звернулися за допомогою бійці 63-ї окремої механізованої бригади. Залучивши Міжнародний благодійний фонд "Фундація друзів України", ми закупили 35 антен для нічних дронів-бомбардувальників. На 1 млн гривень. Ці антени сьогодні вирушать на Донбас. Вони вкрай потрібні бійцям, бо допомагають ефективніше нищити ворога", - повідомив Віталій Кличко.

Мер подякував усім, хто допомагає Україні боротися з російським агресором.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко привіз на передову захисникам Донбасу 200 FPV-дронів, квадрокоптери DJI MAVIC 3, 7 систем РЕБ та броньований автомобіль "Кобра". Цю допомогу отримали 28 ОМБр, батальйон "Свобода", 5 київська окрема штурмова бригада та 127 батальйон 112 бригади ТрО Києва.

Також Кличко повідомив, що столична громада з початку війни надала 4 бригаді оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України допомоги майже на 500 мільйонів гривень. 

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КиївЗбройні сили України