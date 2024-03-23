RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

По запросу бойцов 63 бригады столица приобрела антенны для дронов-бомбардировщиков, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Киев закупил для бойцов 63 ОМБр антенны к боевым дронам на миллион гривен при поддержке иностранных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"К нам обратились за помощью бойцы 63-й отдельной механизированной бригады. Привлекая Международный благотворительный фонд "Фонд друзей Украины", мы закупили 35 антенн для ночных дронов-бомбардировщиков. На 1 млн гривен. Эти антенны сегодня отправятся на Донбасс. Они крайне нужны бойцам, потому что помогают более эффективнее уничтожать врага", - сообщил Кличко.

Мэр поблагодарил всех, кто помогает Украине бороться с российским агрессором.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко привез на передовую защитникам Донбасса 200 FPV-дронов, квадрокоптеры DJI MAVIC 3, 7 систем РЭБ и бронированный автомобиль "Кобра". Эту помощь получили 28 ОМБр, батальон "Свобода", 5 киевская отдельная штурмовая бригада и 127 батальон 112 бригады ТРО Киева.

Также Кличко сообщил, что столичное общество с начала войны предоставило 4 бригаде оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины помощи почти на 500 миллионов гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВооруженные силы Украины